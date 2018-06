Vouwmes in broekzak kost 800 euro 05 juni 2018

02u48 0

Youssef R. heeft zes maanden effectief gekregen van rechter Erika Colpin. Hij werd schuldig bevonden aan het bezit van een vouwmes. Het mes werd gevonden tijdens een alcoholcontrole. De man had het mes op zak om zich naar eigen zeggen te verdedigen. "Ik ben zelfstandige en ben vaak op stap met veel cash geld", klonk het. De rechter geloofde zijn verhaal niet. Ze legde hem ook nog een effectieve geldboete op van 800 euro. Als motivatie voor haar vonnis wees rechter Colpin naar de meerdere veroordelingen achter de naam van beklaagde. Of er beroep wordt aangetekend is nog niet gekend. (TVDZM)