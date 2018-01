Vouwmes in broekzak kan dief met vijftien veroordelingen nog eens 9 maanden cel kosten 02u48 0 Mechelen Driss L. uit Mechelen moest zich voor de correctionele rechtbank in Mechelen verantwoorden voor het bezit van een wapen. Dat kan hem negen maanden celstraf kosten.

"Meneer werd betrapt nadat hij verdacht werd van het plegen van enkele gauwdiefstallen", vertelt de openbaar aanklager. "In zijn broekzak werd een vouwmes aangetroffen." De beklaagde kwam niet naar de rechtbank, hij was naar eigen ziek en liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. De openbare aanklager vroeg een celstraf van negen maanden en een geldboete van 150 euro. De beklaagde heeft eerder al meermaals een correctionele veroordeling opgelopen. "Vijftien om precies te zijn", vervolgde de aanklager. "Het ging over slagen en verwondingen aan de partner, de politie, diefstallen met geweld en inbraken."





Op veel begrip van de openbare aanklager kon de Mechelaar niet rekenen. De aanklager hechtte weinig geloof aan L.'s verklaringen. Tegenover de politie zei hij namelijk destijds dat er wel meer mensen met een wapen rondlopen. "En die hebben vaker veel slechtere bedoelingen", vervolgde L. tegenover de verbalisanten.





De verdediging vroeg toch om een milde straf.





Het vonnis volgt op 15 januari. (TVDZM)