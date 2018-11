Voortaan kan je binnenkoer stadhuis huren voor je evenement Wannes Vansina

28 november 2018

14u30

Op zoek naar een openluchtlocatie voor je evenement? Dan komt voortaan ook de binnenkoer van het Mechelse stadhuis in aanmerking. De gemeenteraad besliste dinsdagavond het retributiereglement voor het gebruik van het openbaar domein voor evenementen in die zin te wijzigen. Het tarief is hetzelfde als voor het gebruik van de Grote Markt en de Ijzerenleen. “De oppervlakte van het binnenplein van het stadhuis is kleiner, maar de locatie is unieker”, luidt de argumentatie. Tot nog toe kon je de binnenkoer enkel gebruiken als je ook een zaal huurde.