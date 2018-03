Voorstellen voor nieuw deel fietsostrade liggen op tafel 05 maart 2018

De provincie Antwerpen heeft drie voorstellen op tafel gelegd over een nieuw deeltje fietsostrade dat Mechelen met Zemst moet verbinden. "Alleen kruist de fietsostrade een deel van de Geerdegemstraat", luidt het bij de provincie. "Om de veiligheid van de fietsers op de fietsostrade te garanderen, voerden we een verkeersonderzoek uit."





Gedurende negen dagen lang werden de auto's geteld. Er passeerden in totaal 22.091 auto's, waarvan in de weekdagen slechts zestien procent (2.032 wagens) bestemmingsverkeer was. De overige auto's gebruikten de Geerdegemstraat in de week als sluiproute. Gelijktijdig werden ook het aantal fietsers op een gelijkaardige locatie, de oversteek aan het Busleyden Atheneum - Campus Caputsteen, geteld. "We kwamen tot de conclusie dat in de spitsuren er 250 fietsers passeren. Omgerekend is dat zo'n drie à vier fietsers per minuut", gaat de provincie verder. "We verwachten in de Geerdegemstraat evenveel fietsers."





De drie voorstellen werden zaterdag voorgesteld aan buurtbewoners. Eén van de voorstellen is een ongewijzigde situatie waarbij de fietsers voorrang krijgen, een ander voorstel maakt van de Geerdegmestraat een eenrichtingstraat voor wagens waarbij fietsers eveneens voorrang zullen krijgen. Tot slot werd er nog een derde voorstel op tafel gelegd. Hier zou de Geerdegemstraat worden afgesloten voor al het gemotoriseerde verkeer ter hoogte van het kruispunt met de fietsostrade. Buurtbewoners konden hun bedenkingen achterlaten.





Het nieuwe deel zal deel gaan uitmaken van de grotere verbinding tussen Antwerpen en Brussel. (TVDZM)