Voormalige ziekenhuisparking Leopoldstraat vanaf 1 april open voor buurt Wannes Vansina

28 maart 2019

14u47 0 Mechelen De parking van de vroegere ziekenhuiscampus in de Leopoldstraat in Mechelen doet vanaf 1 april dienst als buurtparking. Dat tot de afbraak van het complex in het najaar.

Open Vld-gemeenteraadslid Mats Walschaers ijverde om de ongebruikte parking tijdelijk te benutten. “Vooral op dagen waarop lessen plaatsvinden van het centrum voor volwassenenonderwijs, is er een tekort aan parkeerplaatsen”, zegt hij.

DMI Vastgoed bekeek zelf al de optie om de bovengrondse parking, goed voor 50 parkeerplaatsen, open te stellen. “Tijdens onze infomarkt wezen omwonenden ons op de parkeerdruk in de buurt. Op deze manier hopen wij in dit stadium al bij te dragen aan een oplossing voor dit acuut parkeerprobleem”, zegt projectontwikkelaar Rik Verwaest. Beheerder Interim Vastgoed staat in voor de controle en veiligheid van de achterin gelegen parking.

Een plaats huren kost 40 euro per maand. “Het is niet het doel om winst te maken, maar om kostendekkend te zijn”, zegt Verwaest. De parking is met een toegangsbadge via de in- en uitrit ter hoogte van de Vaartdijk 58, te bereiken. De buurtparking blijft bestaan tot 31 oktober. Vervolgens maakt het complex plaats voor onder meer 89 woongelegenheden, een hotel en een stadspark.