Voormalig voorzitter van politievakbond riskeert twee jaar cel voor fraude Tim Van der Zeypen

24 januari 2019

15u20 0 Mechelen Net geen vier jaar nadat het onderzoek naar voormalig voorzitter van politievakbond NSVP werd opgestart, stond Gert Cockx (54) én zijn vrouw (52) vanmorgen voor de rechters in Mechelen. Daar moesten ze zich verantwoorden voor corruptie, verduistering, fictieve facturatie, schriftvervalsing en belangenvermenging. Cockx riskeert twee jaar cel, zijn vrouw achttien maanden. De verdediging pleitte de vrijspraak: “Nooit geprobeerd iets te maskeren”

Het was de opvolger van Cockx bij NSPV dat in 2015 de bal aan het rollen bracht. Philip Van Hamme stapte toen naar de onderzoeksrechter in Mechelen en diende klacht met burgerlijke partij in. “Vanaf dag één was het duidelijk dat de klacht kaderde binnen een persoonlijk dispuut maar onderzoek bracht wel enkele inbreuken aan het licht”, stelde openbaar aanklager Steven De Winter vanmorgen in zijn vordering.

Cockx en zijn vrouw zouden zich tijdens zijn periode als voorzitter bij NSVP verrijkt hebben op de kap van de politievakbond. “Het ging wel niet om miljoenen euros maar wel een persoonlijke verrijking van in totaal zo’n 100.000 euro”, klok het nog.

Kort nadat hij tot voorzitter werd benoemd, richtte Cockx’ vrouw richtte een eenmanszaak op. “De zaak, die werd ingeschreven op het adres van hun overbuur om zo alle betrokkenheid van Cockx te verbergen, werd ingeschakeld voor het regelen van de nieuwjaarsreceptie van 2014, de nieuwe merchandising en het organiseren van meetings in een hotel in Brussel”, aldus De Winter nog. “Zij streek zo tien procent commissie op terwijl ze hiervoor bijna niets deed.”

Het parket vorderde zware straffen van twee jaar voor Cockx en achttien maanden tegen Cockx’ vrouw Nancy P. “Het stoot me tegen de borst dat er zo werd omgegaan met de financiën van de grootste politievakbond van het land en niet eens het besef heeft dat men in alle openheid en transparantie zijn zaakjes moet regelen”, aldus De Winter.

Hij hield tot slot rekening met het blanco strafregister en het feit dat beiden in voorlopige hechtenis hebben gezeten: “Ik laat het aan de wijsheid van de rechtbank over of de straffen met uitstel kunnen worden opgelegd.”

Zowel Cockx als zijn vrouw ontkende de feiten vanaf dag één. Ook op zitting riepen ze hun onschuld uit. Volgens de verdediging is er helemaal geen bewijsmateriaal voor de tenlasteleggingen. “Mijn cliënt heeft nooit geprobeerd om iets maskeren”, zei Cockx’ advocaat. “De prestaties die zijn vrouw heeft uitgevoerd, waren niet verboden en zij heeft gewerkt voor haar geld.” Beiden advocaten vroegen in alle vertrouwen de vrijspraak.

Volgens de verdediging ging het ook nog om een wraakactie. “Er zijn altijd twee clans geweest. Die van mijn cliënt en die van Van Hamme”, luidde het nog. Cockx’ vrouw voegde toe: “Bij zijn benoeming heb ik hem nog gewaarschuwd dat hij hier niet levend zou uitkomen.” Zij gaf de rechters tot slot nog mee dat ze na de gekregen opdracht steeds in eer en geweten heeft gehandeld.

De politievakbond en Cockx’ opvolger Philip Van Hamme stelde zich burgerlijke partij en vroegen schadevergoedingen. Een vonnis volgt op 21 februari.