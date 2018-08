Voorbijgangers proberen man (67) te reanimeren, maar tevergeefs 30 augustus 2018

Een 67-jarige man uit Mechelen is gisterochtend op straat overleden. Omstreeks 8.15 uur was de man aan het wandelen in de Befferstraat. Plots werd de zestiger onwel en verloor hij het bewustzijn. Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande hebben passanten nog geprobeerd om de man te helpen. "Ze hebben daarbij gebruik gemaakt van een defibrillator", klinkt het. "Jammer genoeg heeft die hulp niet mogen baten. De man is overleden." Ook de hulpdiensten kwamen ter plaatse om bijstand te verlenen, maar ook de hulpverleners konden niets meer aan de afloop veranderen. (TVDZM)