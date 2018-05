Voorbereidingen tweede fly-over R6 van start 04 mei 2018

De bouw van een fly-over op het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) in Mechelen is volop bezig, maar dat weerhoudt het Agentschap Wegen en Verkeer er niet van om ook te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van de brug over de Antwerpsesteenweg. Vanaf volgende week tot einde juni zal Eandis nutsleidingen plaatsen tussen de R6 en het jaagpad langs de Vrouwvliet. Daartoe wordt een rijstrook van de Antwerpsesteenweg ingenomen, maar het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk. Van 7 tot 25 mei zal het jaagpad zijn afgesloten en moeten fietsers een omleiding volgen via de Galgenstraat en de Oude Antwerpsebaan. De bouw van de brug zelf start ten vroegste in het najaar, na afronding van de huidige werken aan het kruispunt met de Liersesteenweg. (WVK)