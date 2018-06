Voor het eerst in 30 jaar minder ooievaars in Planckendael 19 juni 2018

"Is dit een trendbreuk?" Vogelexpert Jean Niesz vraagt het zich af wanneer duidelijk wordt dat de ooievaars voor het eerst in dertig jaar minder nesten hebben bevolkt in en rond Zoo Planckendael.

Voor alle duidelijkheid: de ooievaars doen het uitstekend. Jean Niesz deed de afgelopen dagen tientallen jongen een ring om de poot en verwacht dat hij zal eindigen op 105 stuks. Vorig jaar telde hij 112 ooievaarskuikens. "Het is zeker een goed jaar, maar ik had meer verwacht. Er is immers een enorm groot voedselaanbod en het weer was uitzonderlijk. Waarom het dan toch minder is, weet ik niet. Dat zijn de mysteries van de natuur." Hij telde ook een nest minder dan vorig jaar, en dat verbaast hem. "We zullen moeten zien of dit een trendbreuk is. Het is de eerste achteruitgang in dertig jaar. Al die tijd kenden we een groei of, vier keer, een ex aequo." Hij heeft wel een verklaring voor het niet meer groeien van de kolonie. "Bijna alle bomen die een nest kunnen dragen, zijn bezet. Er waren dan ook al veel gevechten dit jaar." Uitwijken naar nestlocaties buiten het dierenpark doen de ooievaars echter zelden. Er zijn er die nestelen in Hofstade of op de begraafplaats van Muizen, maar het blijven uitzonderingen. "Het kost de ooievaars moeite om de buurt in te palmen. We weten niet waarom. Nesten buiten het park hebben vaak ook maar een korte carrière. Na een paar jaar is het broeden gedaan. Terwijl er in het park soms twintig jaar ononderbroken op hetzelfde nest wordt gebroed." (WVK)