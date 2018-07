Voor hen geen hittegolf: bouwvakkers werken bij 20°C ondergrondse parking af 31 juli 2018

Met het bouwverlof achter de rug, worden ook de verschillende werven in de Mechelse regio weer opgestart. Met deze tropische temperaturen is het voor vele bouwvakkers dan ook puffen en zweten geblazen, behàlve dan op de werf van het grote stationsproject 'Mechelen in Beweging'.





"Het toeval kan niet groter zijn: net tijdens deze hittegolf staat de afwerking van de ondergrondse parkeergarage van het nieuwe stationsgebouw op de planning", zegt werfleider Frank Denys.





"We werken op drie verdiepingen, en op -1 voel je dat de temperatuur iéts hoger ligt dan op de twee andere parkeerniveaus. Maar 's nachts koelt het hier vlot weer af dankzij de grote ingangen. Zoals op elke andere werkplek hangt ook bij ons een thermometer, maar de temperatuur gaat maar nét boven de 20 graden. Half augustus gaan we stilaan weer bovengronds werken, tegen september is iedereen weer volop buiten aan de slag. Dan zullen deze uitzonderlijke weersomstandigheden al wel achter de rug zijn, niet?" De ondergrondse NMBS-parking voor het station van Mechelen, met in totaal 2.000 parkeerplaatsen, opent de deuren op 3 september. (EDT/