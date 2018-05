Voor helft van de prijs op Romboutstoren 12 mei 2018

02u43 0

Mechelaars betalen voortaan maar de helft van de prijs voor de beklimming van de Sint-Romboutstoren. Voor een torenticket tellen maneblussers voortaan nog euro4 per volwassene en euro1,5 per kind neer. Mechelse houders van een UiTpas met kansentarief betalen slechts euro1 in plaats van euro2. Met deze korting wil Visit Mechelen alle Mechelaars de kans geven om 'hun toren' meermaals per jaar te bezoeken. Van alle Belgen die de afgelopen jaren de toren beklommen, was er één op de vijf Mechelaar. Deze korting betekent in eerste instantie minder inkomsten voor de toren, maar Visit Mechelen hoopt met deze maatregel net het omgekeerde te realiseren, namelijk veel herhaalbezoeken. Tickets voor de beklimming kopen kan aan de balie van de Sint-Romboutstoren of bij UiT in Mechelen. Bij de start van het torenbezoek wordt op basis van je identiteitskaart gecontroleerd of je in Mechelen woont. (EDT)