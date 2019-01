Volledig vernieuwd Contour ziet er elk weekend totaal anders uit Wannes Vansina

11 januari 2019

17u12 0 Mechelen Vandaag gaat in het Mechelse kunstencentrum nona de negende editie van de Contour Biënnale van start. Curator Nataša Petrešin-Bachelez gaf deze een volledig nieuwe invulling. Voor ‘Coltan as Cotton’ vond ze onder meer inspiratie in het Belgisch koloniaal verleden.

De Biënnale voor Bewegend Beeld is een vaste waarde tot ver buiten België. Het was de afgelopen edities steevast een weken durende expo op verschillende locaties in de stad.

Nataša Petrešin-Bachelez gooide dat helemaal om. Drie grote publieke momenten van 11 tot en met 13 januari (fase van de wassende maan), 17 tot en met 19 mei (volle maan) en 18 tot en met 20 oktober (afnemende maan) vormen de ruggengraat, afgewisseld met verschillende tussentijdse presentaties.

“Ik ben vertrokken vanuit de stad, haar inwoners en meer algemeen, het koloniale verleden van België en de continuering daarvan.”

Zo trekt ze parallellen tussen de deportatie vanuit Kazerne Dossin en de plundering van Congo. Tot op de dag van vandaag, onder meer van coltan voor onze gsm’s en laptops. Maarten Vanden Eynde van Enough Room for Space maakte daar een reeks schilderijen over.

“Een Australisch bedrijf gaat binnenkort in Congo een lithiummijn starten. De arbeiders zullen er in vreselijke condities werken, waarop de grondstof in China zal worden gebruikt voor batterijen voor elektrische wagens. Het stelt de groene revolutie waarover iedereen zo blij is in vraag”, licht hij toe. Een ander werk toont een smeltende Koning Leopold II. Opvallend: de werken zullen gedurende de drie weekends evolueren. Hangt er nu een speelgoedmodel van een Tesla in koperdraad aan het plafond, dan zal die tegen het einde levensgroot zijn… en crashen.

Andere thema’s die in de films, installaties en performances aan bod komen zijn ecologie, ongelijkheid, inkrimping, solidariteit en racisme. De curator trachtte de ecologische voetdruk van Contour overigens zelf zo klein mogelijk te houden, onder meer door de kunstenaars met de trein naar Mechelen te laten komen. Kan kunst de wereld veranderen? “Elk individu kan het, door kleine gebaren.” Ze hoopt hen daar alvast toe te inspireren. Contour is veel meer dan de tentoonstelling alleen. Veel van de werken worden gemaakt met bewoners en organisaties uit het Mechelse. Op het programma staan onder meer debatten en workshops.

Meer info op https://contour9.be/nl/contour/