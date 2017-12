Volksliga: "Taks op brommers is aanslag op economie" 02u35 1 Mechelen De taks op brommers van maaltijdkoeriers is een regelrechte aanslag op de lokale economie en tewerkstelling van vele jongeren. Dat vindt de VolksLiga, een lokale Mechelse partij.

Het stadsbestuur van Mechelen besliste om vanaf volgend jaar een taks van 400 euro te heffen op elke brommer en bromfiets waarmee maaltijden worden geleverd. Met de opbrengst - geraamd op 25.000 euro - wil het milieuvriendelijke alternatieven subsidiëren: handelaars die hun bromfiets inruilen voor een (elektrische) fiets bijvoorbeeld, krijgen 400 euro. De maatregel moet de milieuhinder veroorzaakt door de bromfietsen tegengaan.





"Deze taks is diefstal en pure terreur ten aanzien van de afhaalkeukens. De maatregel werkt in de hand dat vele klanten zullen afhaken en zaken die van inkomsten door bezorgservice afhangen in de problemen zullen komen. Een elektrische fiets is nog steeds veel trager dan een brommer. Niemand wil zijn noedels of pizza toch koud?", zegt Henning Van Duffel, kopman van de VolksLiga.





Financiënschepen Walter Schroons (CD&V) is het niet eens met de conclusie van Van Duffel. "De brommertjes ergeren heel veel mensen. De bestuurders rijden er vaak wild mee rond, veroorzaken lawaai en stinkende uitstoot. Vandaar dat we zaken stimuleren om te kiezen voor de fiets." Hij denkt niet dat er een temperatuurverschil zal zitten op het geleverde eten. "De meeste leveringen gebeuren in de binnenstad en daar mag je maar 30km/u. Een brommer die zich houdt aan de verkeersregels zal dus niet veel trager zijn dan een elektrische fiets." Het college besliste wel het reglement te verfijnen om zo rekening te houden met elektrische brommers, zoals pizzazaak Kingslize er net had aangekocht. (WVK)