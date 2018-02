Volg eens workshop striptekenen 03 februari 2018

Project Wolf organiseert in de krokus- en paasvakantie workshops en activiteiten voor jonge tieners. Jongeren tussen 12 en 15 jaar kunnen kiezen uit onder meer striptekenen, fotografie of graffiti voor beginners. "Wij bieden deze workshops gratis aan. Op deze manier zorgen we ook voor een hogere toegankelijkheid. De workshops sluiten bovendien aan bij toekomstige projecten. Op deze manier kunnen de jongeren doorstromen binnen de vaste werking om dan bijvoorbeeld later verslag uit te brengen van jongerenevents of om filmpjes te maken, al dan niet op vraag van de stad", zegt jeugdschepen Greet Geypen (Open Vld). Jongeren kunnen zich inschrijven via www.mechelen.be/jongewolven. De inschrijvingen voor de krokus- en paasvakantie lopen respectievelijk tot en met 11 februari en 30 maart. (WVK)