Voka KvK Mechelen-Kempen ontvangt charter Duurzaam Ondernemen 12 juli 2018

Werkgeversorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Mechelen -Kempen werd onlangs bekroond met het charter Duurzaam Ondernemen. De afdeling met kantoren in Mechelen en Geel was een van de negen laureaten die de oorkonde van de collega's van Voka Vlaams-Brabant toebebeeld kreeg. De organisatie werkte daarvoor het afgelopen jaar aan minstens tien van de 17 'Sustainable Development Goals'. De afdeling mocht de 12 maanden geldige oorkonde uit handen van gedelegeerd bestuurder Hans Maertens in ontvangst nemen. Bedrijven die in een periode van vijf jaar minstens drie keer aan de vereisten van het Charter voldoen, krijgen een officiële erkenning van de Verenigde Naties.





(SPK)