Voetganger (70) aangereden TVDZM

16 april 2019

11u45 0

Bij een verkeersongeval op de Bruul is maandag een vrouw gewond geraakt. De zeventigjarige dame was aan het winkelen in de Mechelse winkelstraat toen ze betrokken raakte bij een aanrijding met een fietser. De vrouw liep lichte verwondingen op. Zij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.