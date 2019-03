Voetganger (50) gewond TVDZM

21 maart 2019

Bij een verkeersongeval in de Maurits Sabbestraat is een voetganger aangereden. De voetganger, een vijftigjarige man, liep verwondingen op en moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Bij het ongeval was er ook nog een personenwagen betrokken.