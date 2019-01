Vluchtelingen openen Syrisch restaurant minALBI Wannes Vansina

09 januari 2019

17u30 3 Mechelen De Mechelse Korenmarkt is een opvallend eethuis rijker. Vanaf zondag verwelkomt From Syria With Love eters in minALBI, een pop-up restaurant dat niet alleen gasten culinair wil verwennen, maar ook nieuwkomers wil helpen hun weg te vinden in ons land. De uitbating is dan ook in handen van vijf vluchtelingen uit Irak en Syrië.

From Syria With Love is een Antwerps cateringbedrijf dat vrouwen met een migratieachtergrond wil laten participeren aan de maatschappij. “We nodigen iedereen uit om in minALBI te komen proeven van de warme smaken die de Levant-regio te bieden heeft, maar ook van de positieve boodschap van veerkracht die we met dit project brengen. ‘Vanuit het hart’, wat de betekenis is van de naam, is ook de manier waarop we in dit project staan met ons team”, zegt oprichtster Yara Al-Abid.

MinALBi zal een lunchbuffet aanbieden van dinsdag tot vrijdag, maar ook evenementen organiseren zoals mezzetafels, workshops, culturele activiteiten en filmvertoningen. “We willen de Mechelaars en onze mensen uit Syrië en Irak hier doen samenkomen aan een lange tafel. We hopen op een ontmoeting van culturen”, vult Amelien Van de Pol aan. From Syria With Love had het niet moeilijk om een team bijeen te krijgen. Drie dames nemen de keuken voor hun rekening, twee heren doen de bar. “We gaan hen coachen in het ondernemer zijn”, zegt Van de Pol. “Bedoeling is ook dat ze Nederlands gebruiken – dat is niet gemakkelijk voor hen. Aan buitenstaanders willen we tonen dat het verhaal van nieuwkomers meer is dan moeilijkheden.”

Toon Diependaele van de vzw Mest geeft mee dat de vijf zullen samenwerken met lokale handelaars. “Door die samenwerking versterken we hun sociaal weefsel en hun integratie.” Het is de vzw die Korenmarkt 17 ter beschikking stelt voor het project. Het gaat om het vroegere The Box, waar sinds eind 2017 al vijf ondernemers de kans kregen om hun horecaconcept in de praktijk uit te testen. “De vzw is vijf jaar geleden begonnen met als doel kansen te creëren voor starters. Het is prachtig dat we met dit project ‘kansen’ nog ruimer kunnen trekken”, aldus Diependaele.

Het pop-up restaurant zal drie maanden bestaan. De vijf kijken ernaar uit. “Ik heb in Syrië twaalf jaar in een restaurant gewerkt en in België ook al. Ik doe dit heel graag”, zegt Molar Rabaoa. Hoofdkok Marabat Nohmmerchaker droomt al van haar eigen restaurant. “Ik heb geen ervaring in een restaurant, maar ik kook heel graag en kan ook heel goed koken. In Syrië eet je altijd vlees of kip, maar hier gaan we twee schotels maken: ook een vegetarische.”

Het project heeft de steun van de stad en het Sociaal Huis Mechelen. Schepen van Economie Greet Geypen (Open Vld): “Het is een belangrijk punt in het bestuursakkoord om kansen te geven aan mensen met een leefloon. Het is onze overtuiging dat het geven van een job en ondernemerschap de antwoorden zijn om uit de armoede te komen, een leven op te bouwen, te integreren. Dit project is daar een mooi voorbeeld van.”

https://www.facebook.com/fsyriawloveminalbi/