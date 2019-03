Vluchtelingen nemen morgenavond intrek in “asielcentrum met een ster” Wannes Vansina

27 maart 2019

17u27 0 Mechelen Morgenavond arriveren de eerste asielzoekers in het gloednieuwe open opvangcentrum in de voormalige ziekenhuiscampus aan de Zwartzustersvest in Mechelen. Ze zullen er een warm ontvangst krijgen. “Vergelijk ik dit met andere opvangcentra, dan is dit er een met een ster”, zegt centrumleider Bob Wauters.

Het ziekenhuis staat sinds 15 oktober leeg, maar dat verandert morgen. Daar waar patiënten, dokters en verpleegkundigen jarenlang verbleven en werkten, komen vluchtelingen en hun begeleiders in de plaats. De stad bood het gebouw vrijwillig aan. “Het gebouw is schitterend qua accommodatie, iets minder wat betreft technieken”, zegt Hilde Van Gastel, manager opvang asielzoekers bij het Rode Kruis-Vlaanderen. De hulporganisatie staat in voor de exploitatie. Gisteren was er nog een ernstig waterlek.

Bob Wauters leidt ons rond in het gebouw. Meteen aan de ingang, in de vroegere cafetaria, komt een zithoek. “Bewoners zullen er tot 22 uur ’s avonds bezoek kunnen ontvangen, want dat mag niet naar de kamers, omwille van de privacy van de anderen. Ze kunnen ook het binnenplein gebruiken, dat wordt afgesloten met een poort”, legt Wauters uit. Ernaast heeft cateraar Umami haar werkruimte. Gerechten worden er gestoomd en vervolgens met de lift naar de cafetaria op de twee verdieping gebracht.

Eigen sanitair

De kamers waarin de vluchtelingen zullen verblijven, liggen op de eerste, tweede en derde verdieping. Elke kamer biedt plaats aan twee tot zes bedden. Zowat de helft beschikt over eigen sanitair, wat luxueus is voor een opvangcentrum. Daar zullen vooral gezinnen worden opgevangen. “We schatten dat zowat de helft van de bewoners families zullen zijn, de andere helft alleenstaanden, vooral mannen”, zegt Van Gastel. Op elke verdieping komt, vooraan het gebouw, een ontspanningsruimte met een tv.

Verder beschikt het centrum over stille lokalen waar bewoners zich kunnen terugtrekken om bijvoorbeeld te studeren of gesprekken te hebben met hun begeleiders. Boven bevindt zich ook een polyvalent lokaal met krijtbord dat kan dienen als leslokaal. Luxe kunnen we het evenwel niet noemen. “Maar wel een flinke stap vooruit in vergelijking met het vorige opvangcentrum aan de Nekkerhal”, zegt schepen Gabriella De Francesco (Groen), die daar toen werkte als projectcoördinator.

Kinderen

Het asielcentrum, dat overigens niet het ganse ziekenhuis inneemt, zal een jaar bestaan. De eerste 18 asielzoekers komen morgenavond aan. De daaropvolgende dagen komen er telkens zoveel bij, tot ze met 180 zijn. “We bieden bed, bad, brood en begeleiding”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen. “We bieden basiscomfort, veiligheid, medische ondersteuning, een luisterend oor en basisinformatie over de wettelijke procedures. Om dat mogelijk te maken, stoomden we de afgelopen twee weken een team van 25 werkkrachten klaar.”

Gemeenschapswachten en wijkpolitie houden een oogje in het zeil. Bij eventuele overlast kunnen bewoners deze medewerkers contacteren, al gelooft burgemeester Bart Somers (Open Vld) niet dat die er zal zijn. “Bij het vorige waren er geen noemenswaardige incidenten. De bewoners zijn mensen in nood.” Bedoeling is hen warm te ontvangen, de jongsten voorop. “Hun kinderen zijn onze kinderen. We willen er supergoed voor zorgen en ze zullen naar school kunnen gaan”, zegt Somers.

Parkeergarage

De parkeergarage onder het ziekenhuis wordt niet gebruikt door het opvangcentrum en gaat weer open, al is nog onduidelijk wanneer. Vandaag zijn Mechelaars welkom om tussen 17 en 20 uur een kijkje te nemen in het centrum.