Vluchteling bedankt Sociaal Huis met taart 7 JAAR ALTIJD HULP GEKREGEN, EN DAT IS ARMENIËR NIET VERGETEN WANNES VANSINA

15 februari 2018

02u33 0 Mechelen Bijzondere traktatie gisteren in het Sociaal Huis in Mechelen. Voormalig vluchteling Hrayr Tsugunyan (43) trakteerde er de medewerkers op lekkers omdat ze hem de afgelopen jaren zo goed hadden geholpen. Dankzij hen kan hij in de Dijlestad bouwen aan een nieuw leven én aan een bedrijfje in droomtaarten.

Hrayr Tsugunyan en zijn medewerkster Laura Grigoryan stapten gisteren de kantoren in de Lange Schipstraat binnen met een imposante taart in de vorm van het logo van het Sociaal Huis. Daar wilde hij in de eerste plaatse zijn maatschappelijk assistente en bij uitbreiding alle medewerkers mee bedanken voor de hulp die hij gedurende zeven jaar kreeg. "Ze zijn altijd heel professioneel en vriendelijk geweest. Ze hadden begrip voor mij. Zelfs toen ik onlangs met een juridische vraag in verband met mijn zaak belde, werd ik geholpen. Kortom, het zijn goede mensen", verklaart Hrayr zijn traktatie.





Droomtaarten

De Armeniër ontvluchtte zijn thuisland in 2008 omdat hij er problemen had, waar hij gisteren niet verder over wilde uitweiden. Hij belandde in ons land, maar werd aanvankelijk niet erkend. Uiteindelijk lukte het hem toch aan verblijfspapieren te geraken. Een tewerkstellingstraject deed hem besluiten zelfstandig ondernemer te worden. "Intussen heb ik een kleine zes maanden een taartenatelier op de Leuvensesteenweg, The Cake.be. We maken geen fruit- of slagroomtaarten, wel droomtaarten op bestelling." De stiel leerde hij in zijn thuisland, maar ook in ons land studeerde hij bij Syntra voor banketbakker en chocoladewerker. "Ik wil Mechelen lekkerder maken", lacht hij. Of hij zijn leven nu helemaal op de rails heeft? "Het is nog moeilijk, maar wel veel beter." Wie weet gaat hij zijn broer achterna, die in Parijs ook taarten maakt en daarvoor werd beloond met een prijs voor exceptionele patisserie.





"Ik heb trouwens ook nog andere plannen. Ik wil een project starten om 65-plussers aan werk te helpen. Ik zie de toekomst positief", aldus de vroegere leerwerknemer. Voorzitter van het Sociaal Huis Koen Anciaux maakt het niet veel mee dat steuntrekkers komen bedanken, en zeker niet met taart.





Wilskracht

"Al vanaf zijn eerste maanden in Mechelen was Hrayr vrijwilliger in lokaal dienstencentrum Den Abeel. Een bewijs van doorzetting en wilskracht. Het Sociaal Huis staat open voor mensen die zelf het heft in handen willen nemen, die zelf vooruit willen. Die motivatie is cruciaal om mensen te kunnen helpen. Het doet ons deugd om te zien hoe erg dat gewaardeerd wordt. Zijn succes als zelfstandig ondernemer is een gouden medaille voor ons", aldus Anciaux.