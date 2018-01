Vliegtuig zoekt daken met te weinig isolatie 02u45 0 Mechelen Tenzij het weer alsnog roet in het eten gooit, zal dit weekend vanuit een vliegtuig een thermografische foto worden gemaakt van Mechelen. Daarop zal te zien zijn welke daken geïsoleerd zijn en waar nog warmtelekken zitten.

Alle 650 vrijwilligers die zich hebben opgegeven, kregen vrijdag een mail en een sms met het vermoedelijke vliegtijdstip. Het is de bedoeling dat zij wanneer het vliegtuig overvliegt de temperatuur opmeten onder hun dak. In ruil krijgen ze gepersonaliseerde informatie over hun dak.





Klimaatneutrale stad

"Aan de hand van dit thermografisch onderzoek sporen we woningen op die een betere isolatie nodig hebben. We nemen met de eigenaars contact op en we kunnen hen sensibiliseren en informeren over duurzame en energiebesparende maatregelen. Zo helpen we de Mechelaars geld te besparen en beperken we onze CO2-uitstoot. Zo blijven we stap voor stap evolueren naar een klimaatneutrale stad", zegt schepen van Energie Marina De Bie (Groen).





Bedoeling was de foto vorige winter al te maken, maar toen bleven de ideale omstandigheden - koud en helder weer - uit. (WVK)