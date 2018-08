Vld-Groen-M+ wil stadsbos op Stuivenberg 30 augustus 2018

02u29 0 Mechelen Vld-Groen-M+ heeft gisteren 'Mechelen 2030' voorgesteld, een programma dat de Dijlestad verder wil vernieuwen en vergroenen. Opvallendste voorstellen: geen woningen meer op Stuivenberg en een stadsvernieuwingsproject op de Centerparking.

Al drie decennia worden plannen gesmeed voor de bouw van woningen op Stuivenberg. Dat het nog niet gebeurde, is te danken aan een vernietiging van het RUP in 2014. Voor de stadslijst hoeft het niet meer. "Voortschrijdend inzicht", zegt burgemeester Bart Somers. "We hebben geleerd dat we de groei van de stad kunnen opvangen met de bestaande plekken aan Eandis, Keerdok, Arsenaal en Comet." In de plaats wil de lijst een stadsbos op Stuivenberg van minimum 50 hectare.





Bocht van Somers

Leo Vivijs van actiecomité 'Stuivenberg blijft groen' zegt in een reactie opgetogen te zijn. "Niet over de bocht van Somers, wel over de beslissing van de Vlaamse regering voor alle duidelijkheid. Deze heeft begin deze zomer al beslist dat de ontwikkeling van de 350 woningen en kantoren er niet komt omdat dit een te hoge druk met zich zou meebrengen", zegt hij. Ook dat andere woonuitbreidingsgebied Spreeuwenhoek moet volgens de stadslijst opener blijven - maar er komen wél nog woningen - met een maximaal behoud en mogelijk zelfs een vergroting van het Bos van Loos. Eerder plande de stad een weg door het bos. "We bewaren de groene ruimte", zegt Kristof Calvo. Verder wil Vld-Groen-M+ meer groen in de vorm van parkjes op de toekomstige woonsite Carrefour-Noord en op zwembad Geerdegemvaart en wil het Kauwendaal eindelijk omvormen tot een stadsbos, park Pennepoel uitbreiden tot aan Sporthal De Ploan (dankzij de vernieuwing van de sociale woningen aan Neerheide) en een speelbos aan de Chiro van Hombeek.





Fietsring

Ook de vesten moeten groener en krijgen als het van de stadslijst afhangt een fietsring met kwaliteitsvolle fietspaden zoals op de vernieuwde Speecqvest. De vernieuwing van de vest moet ook verder gaan, tot aan het kruispunt 'Nekkerspoel' en met de Brusselpoort, die op een groen eilandje zou komen te staan. De verdere vernieuwing van de vesten moet volgen na het beter ontsluiten van de westelijke ring, mogelijk met rechtstreekse afritten van de E19 naar bedrijvenparken Noord en Zuid, het doortrekken van de Uilmolenweg over het kanaal en een superrotonde aan Technopolis. "Maar dat gaat niet lukken tegen 2024."





In de binnenstad wil de stadslijst "de laatste stadskanker" aanpakken: de Centerparking. De lijst ziet daar ruimte voor winkels, mogelijk wonen, kantoren, een hotel of restaurant met zicht op de Mechelse skyline. (WVK)