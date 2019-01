Vlaggen halfstok voor vermoorde burgemeester Gdansk Wannes Vansina

15 januari 2019

De vlaggen in Mechelen hangen vanavond halfstok als eerbetoon aan Pawel Adamowicz, de burgemeester van Gdansk die werd neergestoken tijdens een liefdadigheidsevenement. Dat in navolging met verschillende andere steden. Aan de masten van de Stadsschouwburg hangen zwarte linten. “Onze stad mag niet achterblijven, want Mechelen heeft bijzondere historische banden met Gdansk!”, meldt burgemeester Bart Somers (Open Vld) op sociale media. Veel van de historische gebouwen in Gdansk werden in de 17de eeuw gebouwd door uitgeweken Mechelse architecten. In 2015 was Mechelen samen met Gent eregast op een Vlaamse week die Gdansk organiseerde. Somers ontmoette Adamowicz daar ook. “Ik heb Pawel altijd gekend als een moedig, open, vriendelijk en bekwaam man. Een burgemeester uit de duizend. En meer nog, een man die respect afdwong en verdiende.”