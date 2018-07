Vlaanderen Zingt zonder vuurwerk 10 juli 2018

Mechelen viert de Vlaamse Feestdag morgen zonder vuurwerk. Aanleiding is de aanhoudende droogte. "De brandweerzone adviseerde tegen het afsteken van vuurpijlen", zegt voorzitter van mmMechelen Feest Kristof Calvo (Groen). Er komt geen alternatief voor het vuurwerk. Volgens Calvo is de échte sterkhouder van de 11-juliviering immers Vlaanderen Zingt. Het feest start om 19.30 uur op de Grote Markt. Lien & Bart zijn opwarmer, Wim Leys en zijn band volgen. Tijdens het muziekfestival worden zangkrantjes uitgedeeld met de teksten. Eerder op de dag, om 16 uur, organiseren een aantal organisaties ook al een Guldensporenviering in de Keldermanszaal van het stadhuis. Mis ook het optreden van KleinKunstKollektief en de feestreden door voormalig Corsicaans minister Fabiana Giovanni zeker niet. (WVK)