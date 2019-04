Vlaanderen investeert 10 miljoen in upgrade Technopolis Wannes Vansina

05 april 2019

17u43 0 Mechelen De Vlaamse regering heeft een investeringssubsidie van 10 miljoen euro toegekend aan Technopolis. Het doe-centrum in Mechelen zal het geld aanwenden voor een ingrijpende vernieuwing van haar tentoonstellingsruimte en infrastructuur. De werkzaamheden zullen een kleine drie jaar in beslag nemen.

Technopolis opende de deuren in 2000. De tijd is er niet stil blijven staan, maar na negentien jaar is het centrum wel toe aan een update. Het centrum heeft als taak kinderen en jongeren warm te maken voor techniek, technologie en wetenschappen, maar het moet dan natuurlijk wel zelf mee zijn. Een aantal opstellingen is wat gedateerd, andere zijn gewoonweg versleten. De investering van 10 miljoen moet ervoor zorgen dat Technopolis binnenkort weer helemaal mee is met de technologische ontwikkelingen van vandaag én morgen.

Lang moeten bezoekers daar niet op wachten. Technopolis start al een van de komende weken. Fans van populaire klassiekers zoals de fiets op de kabel, de ballenbaan en het spijkerbed hoeven niet te wanhopen, zij blijven, maar de volledige uitstraling en inrichting van de tentoonstelling zal de komende jaren wel drastisch veranderen. Een eerste zone moet eind dit jaar al klaar zijn. Het wordt er een op maat van 14-plussers, een doelgroep die nu onvoldoende zijn gading vindt in Technopolis.

Maar ook aan de allerkleinste bezoekertjes wordt gedacht. Het huidige Kinder-doe-centrum voor kinderen vanaf 4 jaar wordt uitgebreid – onder meer met de opstellingen van de huidige waterzone van de hoofdtentoonstelling - en vernieuwd. “Het is een echte publiekstrekker, maar ook een leeftijd die belangrijk is om te bereiken. Het spelend leren willen we blijven promoten”, zegt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis.

Partners

Niet alleen de infrastructuur, maar ook de werking krijgt een nieuw elan dankzij het opzetten van samenwerkingen. Tegen de zomer van 2020 moet een tweede zone klaar zijn, een waar partners afwisselend hun nieuwste technologieën en wetenschappelijk onderzoek tonen. Op die manier wil Technopolis mee zijn met de razendsnelle technologische evoluties. “Bedrijven zien het nut ervan in om hun verdiensten aan een breed publiek te communiceren en om de talenten van kinderen en jongeren te ontwikkelen”, zegt Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur. De zone zal waarschijnlijk bestaan uit grote, interactieve schermen die nieuwe ontwikkeling als het ‘internet of things’, artificiële intelligentie en transport van de toekomst belichten.

Verder staan een Puurzone (rond wetenschappelijke basisprincipes) en hele reeks infrastructurele aanpassingen (zoals de herinrichting van het onthaal en de shop, aanpassing van de signalisatie en de verbouwing van het restaurant) op de planning.

“Future-proof”

Volgens Vlaams minister Philippe Muyters zullen de vernieuwingen van Technopolis opnieuw “future-proof” maken. “Digitalisering, klimaat, mobiliteit, voeding… om de uitdagingen van vandaag en van de toekomst aan te gaan, heeft Vlaanderen meer dan ooit mensen nodig die gepassioneerd zijn door techniek, technologie en wetenschappen”, aldus de minister. Berghmans maakt zich sterk dankzij de substantiële investeringssubsidie meer mensen te kunnen fascineren. “En misschien ook zelf aan het experimenteren te zetten, om zo mee antwoorden te vinden op concrete uitdagingen voor de toekomst.”

Tijdens de renovaties blijft Technopolis gewoon open voor het publiek. Onder de noemer #Technopolisbouwt zal het centrum de bezoekers op de hoogte houden.