Vlaamse subsidie voor renovatie piste De Nekker 09 juli 2018

02u39 0

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) heeft 22.640.732 euro subsidies toegekend aan 47 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten in Vlaanderen, waaronder de renovatie van de atletiekpiste in De Nekker. Vlaanderen heeft een bedrag van 1 79.547 euro klaarliggen voor de renovatie. "Regionale atletiekverenigingen Mechelen is zeer tevreden met deze goedkeuring van dit dossier en wil alle betrokken partijen bedanken voor het geleverde werk", zegt Jasper Jacobs, voorzitter van de Regionale atletiekverenigingen Mechelen (RAM). "Wij lopen nog niet te hard van stapel want een goedkeuring van de subsidie wil niet zeggen dat de piste er ook effectief zal komen. De komende maanden zullen er nog heel wat gesprekken moeten worden gevoerd met de betrokkenen partijen." (AVH)