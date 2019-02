Vlaamse roadshow ‘Ondernemers ondernemen voor iedereen’ houdt halt op Grote Markt Wannes Vansina

20 februari 2019

De Vlaamse roadshow ‘Ondernemers ondernemen voor iedereen’ die sinds begin februari de Vlaamse centrumsteden aandoet, is van 25 februari tot en met 2 maart op bezoek in Mechelen. Op een minipodium met een diameter van zo’n 15 meter worden er 90 portretten getoond van ondernemers én hun zaak. De focus ligt op de negen ondernemers uit het Mechelse. Doel van de campagne is het imago van de Vlaamse ondernemers te verbeteren. Uit onderzoek blijkt immers dat het imago van Vlaamse ondernemers heel wat lager scoort in Vlaanderen, in vergelijking met de ons omringende landen. “Naast het aantonen dat ondernemers belangrijk zijn voor onze samenleving, is het voor de bezoekers interessant om te zien dat ondernemen in Mechelen een carrièremogelijkheid is. Iedereen kan ondernemer worden en als stad kunnen we dit alleen maar aanmoedigen”, zegt schepen Greet Geypen (Open Vld). Je kan de installatie de klok rond bezoeken. De toegang is gratis.