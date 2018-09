Vlaams Belang: "Hoek Merodestraat staat op instorten" 07 september 2018

Op vraag van gemeenteraadslid Frank Creyelman (Vlaams Belang) heeft de stad Mechelen de beheerder van het pand op de hoek van de Frederik de Merodestraat en de Schoolstraat gevraagd dringend maatregelen te nemen in verband met de stabiliteit. "Een aannemer in afbraakwerken maakte mij attent op een potentieel gevaarlijke situatie. De eigenaar zou het pand bovenaan hebben volgestort met beton, waardoor de muren zijn beginnen scheuren en bol staan. Vroeg of laat stort het in." Burgemeester Bart Somers (Open Vld) dankt Creyelman voor zijn vraag. "We hebben meteen proces verbaal opgemaakt in het kader van de openbare veiligheid en de beheerder, een notaris, gevraagd om binnen de 72 uur de nodige maatregelen te nemen. Doet hij dat niet, dan zullen wij dat zelf doen op zijn kosten." In het pand woedde jaren geleden al eens een brand nadat er personen illegaal werden gehuisvest. Momenteel staat het te koop. (WVK)