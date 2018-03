Visit Mechelen kiest als eerste voor louter digitale brochure 08 maart 2018

Visit Mechelen pakt naar eigen zeggen als eerste Kunststad uit met een louter digitale werfbrochure. Met dit ecologische initiatief wil schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen) een statement maken: "Zolang we als stad niet overschakelen op digitale communicatie zal het mediagebruik niet veranderen. Door print af te schaffen, worden kosten en natuur gespaard. En aangezien het een digitaal platform is, kan Visit Mechelen regelmatig beeldmateriaal en inhoud vernieuwen zodat de brochure steeds up-to-date blijft en bezoekers blijft inspireren voor een trip naar onze Dijlestad". In 'Ontdek Mechelen' staat de beleving van de stad in al haar facetten centraal en zijn de virtuele bezoeken, videofragmenten en testimonials geïntegreerd. De brochure is beschikbaar in vijf talen. Voor mensen die geen toegang hebben tot internet blijven enkele informatieve prints voorzien. (WVK)