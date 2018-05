Visit lanceert Bourgondische wandelbrochure 15 mei 2018

03u21 0

Visit Mechelen heeft maandag 'In de voetsporen van Margareta' gelanceerd: een nieuwe wandelbrochure die de gebruiker gidst langs de Bourgondische hoogtepunten van de Dijlestad. "De gids biedt het beste van Mechelen in een notendop: historische monumenten, pareltjes in het groen, charmante plekken bij het water... Bovendien kan je met de nieuwe editie van het Prikkelpakket je ontdekking van Mechelen nog een extra lekkere dimensie geven", zegt Cultuurschepen Björn Siffer (Groen). In het bonnenboekje zitten immers zes vouchers voor zes lokale specialiteiten alsook kortingsbonnen voor tien attracties. "We zijn de enige kunststad met een prikkelpakket. Het is uniek", zegt Paul Boenne van Toerisme Mechelen. In de voetsporen van Margareta is verkrijgbaar voor 3,5 euro, het prikkelpakket voor 6. De brochure en gids komen in de plaats van voorgaande publicaties. (WVK)