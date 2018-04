Visit lanceert Bourgondische groepswandeling 12 april 2018

02u37 0

Visit Mechelen heeft samen met de Gidsenbond een stadswandeling 'de Bourgondische groepswandeling' ontwikkeld die op 17 juni in première gaat. Het gaat om een ontdekkingstocht langs alle plekken die kleur geven aan het Bourgondische heden en verleden van Mechelen. Het Schepenhuis met de zaal van de Grote Raad met haar authentieke muurschildering vormt een van de hoogtepunten, de Sint-Romboutskathedraal een ander. Met verhalen en anekdotes brengt de gids figuren als Keizer Karel of Margareta van Oostenrijk tot leven. "Mechelen was niet alleen toen het centrum", zegt cultuurschepen Björn Siffer (Groen). "Door onze centrale ligging en mobiele ontsluiting is onze stad ook vandaag een prima uitvalsbasis voor de ontdekking van het thema Bourgondië in Vlaanderen (Brugge, Gent, Brussel) en Europa (Dijon, Beaune, Broux)." Eveneens op 17 juni opent ook het stadsmuseum Hof van Busleyden de deuren. Ook dat zal in het teken van het Bourgondische verleden staan. Info: visit.mechelen.be/bourgondische-stadswandeling. (WVK)