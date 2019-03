Vingerafdruk van minderjarig bendelid verraadt Brusselse inbrekers Tim Van der Zeypen

07 maart 2019

13u07 0 Mechelen Het parket heeft vandaag celstraffen gevorderd tussen acht maanden met uitstel en twee jaar effectief tegen de leden van een inbrekersbende. Opmerkelijk is dat ze werden opgerold dankzij de vingerafdrukken van een minderjarig bendelid. De verdediging vroeg de vrijspraak.

Nadat er eind mei 2017 werd ingebroken in een woning in Willebroek, troffen speurders vingerafdrukken aan. Die waren afkomstig van een minderjarige uit het Brusselse “Op haar adres stond ook een personenwagen ingeschreven. Die auto werd door ANPR-camera’s gelinkt aan inbraken en inbraakpogingen in Willebroek, Tisselt, Breendonk, Puurs en Bornem”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom vanmorgen op zitting. “Opmerkelijk was dat er tijdens die inbraken steeds een deur werd geforceerd en de buit uit juwelen bestond. Laat net die modus operandi en die buit overeen te komen met de inbraak in mei 2017.”

Vier verdachten

De politie viel binnen en via camerabeelden kon het gerecht vier verdachten linken aan de bende. Twee ervan stonden vandaag terecht voor vijf effectieve inbraken en zeven pogingen. Zij riskeren effectieve celstraffen van twee jaar en een geldboete van 4.000 euro. De twee anderen riskeren celstraffen van acht maanden met uitstel tot vijftien maand effectief voor respectievelijk lidmaatschap van een bende en inbraakpogingen. Geen van hen daagde op. Ze lieten zich vertegenwoordigen door hun advocaten.

Vrijspraak

Zij vroegen vandaag de vrijspraak voor hun cliënten. Meester Kris Masson vroeg dat omdat hij vond dat de kans op een eerlijk proces was geschonden. “Er was een illegale telefoontap, bij hun verhoor is er heel wat misgelopen tijdens het tolken en deze zaak zou eigenlijk voor een Franse rechtbank moeten worden behandeld”, klonk het. Zijn confrater Frédéric Thiebaut vroeg de vrijspraak omdat hij de feiten betwistte. Volgens hem waren er te weinig bewijzen om zijn cliënt aan deze inbraken te linken. “Er zijn geen camerabeelden, geen voetafdrukken gevonden en bij de huiszoeking is niets gevonden”, besloot de strafpleiter. “Er is niets tastbaar om mijn cliënt hiervoor te veroordelen.”

30.000 euro

Het Willebroeks gezin dat slachtoffer werd van de inbrekers stelde zich tot slot burgerlijke partij. Bij hen werd er voor meer dan 30.000 euro aan juwelen gestolen. “Terwijl we aan het werken waren in de tuin”, klonk het. “Een deel van mijn jeugd is kwijt. De juwelen waren afkomstig van mijn familieleden. Het emotionele verlies is te groot.” Zij vroegen naast een morele schadevergoeding van 1.000 euro nog een materiële schade.

Andere bende?

De zaak gaat op 21 maart verder. Kort nadat deze bende in het vizier kwam, werden twee verdachten opgepakt in Willebroek. Er werd gedacht aan een link met de dievenbende die vandaag al terecht stond maar na verder onderzoek bleek het om een andere bende te gaan. Zij riskeren tussen de zes maanden met uitstel tot een jaar effectief. De advocaat van een van de verdacht vroeg om een kort uitstel.