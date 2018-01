Vincent schrikt voor tv: "Moordde 'Salamander' bij mij thuis?" 02u48 0 Baert Marc Vincent in de traphal waar de aflevering opgenomen is. Mechelen "Moordde Salamander zonet bij mij thuis?" Geboren en getogen Mechelaar Vincent Pepermans (24) schrok zich een hoedje bij het zien van de eerste aflevering van Salamander zondagavond op één. Terwijl hij bij zijn ouders televisie keek, zag hij zijn adres in de Matongéwijk in Elsene opduiken.

"Eerst krijgt hoofdinspecteur Gerardi een telefoontje dat er een moord werd gepleegd in de Napelsstraat 8 en vervolgens rijdt hij er ook daadwerkelijk naartoe. Had ik geweten dat er opnames plaatsvonden, ik was er graag bijgeweest", reageert Vincent.





Baert Marc Vincent Pepermans: voor zijn woning in Elsene.

Blijven kijken

De televisiemoord werd niet in zijn appartement gepleegd, maar in een ruimte die door de eigenaar gebruikt wordt. Dat het gebouw in de televisiereeks vol vluchtelingen uit Congo zit, strookt niet met de werkelijkheid. "Er wonen wel veel buitenlanders: studenten en werknemers uit onder meer Frankrijk en Italië, maar geen Congolezen. En groepjes zwarten hangen hier op straat ook niet rond", vervolgt Pepermans. "Maar ik ga de reeks nu wel met veel aandacht blijven volgen." (WVK)