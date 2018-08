Vijftiger verdacht van vier fietsdiefstallen 16 augustus 2018

02u36 0

Een vijftigjarige man met de Oekraïense nationaliteit is door de politie van Mechelen-Willebroek opgepakt. De vijftiger werd betrapt bij de poging om een fiets te stelen aan het centraal station van Mechelen. "Een voorbijganger had ons op de hoogte gebracht en gaf naast een beschrijving van de bestelwagen ook nog de nummerplaat door", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Rond middernacht konden we het voertuig aantreffen op de Brusselsesteenweg. Het werd aan de kant gezet en de vijftiger werd gecontroleerd." In de bestelwagen werden vier fietsen gevonden, allen nog slotvast. De bestelwagen werd in beslag genomen, de vijftiger werd verhoord. Nadien werd hij ter beschikking gesteld van het parket.





(TVDZM)