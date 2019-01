Vijftiger riskeert zes maanden cel met uitstel na partnergeweld TVDZM

23 januari 2019

Een 55-jarige man uit Mechelen stond voor de rechter in Mechelen. Hij moest zich komen verantwoorden voor intrafamiliaal geweld. Begin juni 2018 ging hij door het lint. Op dat moment was beklaagde dronken. Nadat hij zijn vrouw enkele keren had bedreigd, haalde hij een mes boven en dreigde hij ermee zijn vrouw neer te steken. “Op dertig centimeter van de arm van zijn vrouw hield hij zich in”, klonk het op zitting. De politie werd erbij gehaald en beklaagde werd verhoord. Zelf verklaarde hij een black-out te hebben gekregen. Een gevolg van de alcohol. “Ik was depressief en heb een uitvlucht gezocht in de drank”, zei de vijftiger op zitting. “Ik zag alles gebeuren maar kon niet meer ingrijpen.” Het parket vorderde een celstraf van zes maanden gekoppeld aan een geldboete van 800 euro met probatie-uitstel. De vijftiger laat zich intussen behandelen voor zowel zijn depressie als voor zijn alcoholprobleem en verzette zich niet tegen de gevorderde straf. Vonnis op 20 februari.