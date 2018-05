Vijfde inbraak in lokaal in vier maanden RUGBYCLUB GAAT CAMERA'S PLAATSEN NA NIEUW BEZOEK DIEVEN ANTOON VERBEECK

14 mei 2018

02u34 0 Mechelen Het clublokaal van Rugby Mechelen in de Hombekerkouter kreeg vrijdag ongewenst bezoek. Dieven gingen er aan de haal met een geldsom en braken de kluis open. En dat was niet de eerste keer. "Op vier maanden tijd werd er vijf keer ingebroken", klinkt het bij de club, die haar lokaal gaat uitrusten met camerabewaking.

Op donderdagavond werd er in het clublokaal nog gefeest, maar 's anderendaags was er van een feeststemming geen spoor meer. Vrijdag werd er opnieuw ingebroken in het lokaal. "Het feestje liep ten einde rond half één. Een dag later merkten we dat er aan de beamer geprutst was en onze elektrische kassa was verdwenen. De kluis stond open", vertelt bestuurslid en speler-trainer van de club Sander Bomans. "Dit is nu al de vijfde keer op vier maanden tijd dat er in ons lokaal werd ingebroken. De inbrekers slaan altijd toe tijdens een vakantieperiode of brugdag. De kluis was gelukkig leeg, waardoor de geldsom die werd meegenomen niet al te groot was. Er werden enkele honderden euro's ontvreemd. We hebben ondertussen geleerd om geen te grote som in ons clublokaal te houden."





Vandalenstreken

"Het is al erg genoeg dat ze met ons geld gaan lopen, maar daar komen nog de vandalenstreken bij. Bij elke inbraak sneuvelen er sloten of kasten. Ons clubhuis is van hout gemaakt en er is altijd wel iets in stukken geslagen. Dat kost ons ook een flinke duit. Ons clublokaal ligt afgelegen, in een straat waar 's avonds geen verlichting brandt. De politie wordt bij elke inbraak ingelicht en we hopen dat ze wat meer in onze buurt kunnen patrouilleren." De club nam in het verleden al enkele maatregelen. Zo werd er een kluis geïnstalleerd en kwam er een metalen kast rond de beamer. "We zijn nu van plan om camerabewaking en verlichting te hangen. Dat zou ons 5.200 euro kosten. Bij het stadsbestuur hebben we een aanvraag ingediend voor een subsidie die zo'n 75 procent van het aankoopbedrag zou bedragen. We wachten nog op groen licht."





"Rugby Mechelen heeft inderdaad een aanvraag ingediend. De voorwaarde die wij als stadsbestuur stellen is dat de club ook een alarmsysteem plaatst. De aanvraag zal binnen enkele weken behandeld worden", aldus sportschepen Walter Schroons (CD&V). De laatste maanden kwamen er wel meer meldingen van inbraken bij sportclubs in Mechelen binnen, zo zegt hoofdinspecteur van politiezone Mechelen-Willebroek Dirk Van de Sande. "Er worden spooropnames gedaan en we gebruiken camerabeelden uit ons netwerk om personen en voertuigen te identificeren. Alle feiten worden naast elkaar gelegd om te kijken of er een verband is. Deze onderzoeken lopen nog. We zitten er kort op."