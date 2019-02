Vijf liter GHB aangetroffen bij mogelijke drugsdealer (39) TVDZM

13u05 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft een 39-jarige man uit Frankrijk opgepakt. Dat gebeurde nadat het in zijn auto zo vijf liter GHB (vloeibare XTC, red.) had aangetroffen.

Afgelopen weekend merkte de politie het voertuig van de dertiger op. “Het voertuig negeerde het rode verkeerslicht op het Battelcomplex”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop gingen we in de achtervolging. We konden het voertuig uiteindelijk tegen houden ter hoogte van de afrit Mechelen-Zuid.” Nadat het voertuig aan de kant werd gezet, ging de politie over tot controle. In het voertuig werd er een hoeveelheid drugs aangetroffen. “Het gaat naast de GHB ook nog om een partij hasj van zo’n vijfhonderd gram”, gaat Van de Sande verder. De drugs werd in beslag genomen. De 39-jarige werd meegenomen naar het politiekantoor in Mechelen. Hij werd er verhoord en nadien voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Die besloot om hem na zijn verhoor aan te houden.