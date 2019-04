Vier vrienden vol vertrouwen naar WK escape room Wannes Vansina

13u45 0 Mechelen Over precies een week vindt in Londen het Red Bull Escape Room World Championship plaats. Vier vrienden uit Mechelen, Moerbeke en Wilrijk zullen trachten de Belgische eer hoog te houden.

Voor ons land zullen de Mechelse neven Nick de Frangh en Joerie Jacobs, Moerbekenaar Tobias van Bladel en Wilrijkenaar Dirk Delahaye, oftewel team ‘Keep Escaping’, aantreden tijdens het wereldkampioenschap. Ze moeten aan de bak in een escape room ontworpen door mastermind Dr. Scott Nicholson.

“Het is razend spannend,” zegt kapitein Nick De Frangh. “We spelen erg vaak Escape Rooms, dus hebben enige ervaring. We zijn erg benieuwd naar wat ons in Londen te wachten staat, want de finale Escape Room op de vorige Red Bull Escape Room Championship zag er een fantastische uitdaging uit. Laat maar komen!”

Wereldwijd namen meer dan 9.000 mensen deel aan 66 kwalificatierondes in 23 landen. De Belgische delegatie heeft vertrouwen. “We hebben ooit een record in een escape room gezet terwijl we zelfs nog tijdens de ontsnapping onze boterhammen aan het eten waren”, lacht Nick de Frangh.