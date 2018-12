Vier vrienden vertegenwoordigen België op Escape Room World Championship Wannes Vansina

03 december 2018

16u41 0 Mechelen Twee Mechelaars, een Moerbekenaar en een Wilrijkenaar mogen ons land vertegenwoordigen tijdens de wereldfinale van het Red Bull Escape Room World Championship in Londen. Ze wonnen afgelopen weekend de Belgische qualifiers.

45 teams namen deel aan het kampioenschap. Team Keep Escaping zette de snelste tijd neer. De Mechelse neven Nick de Frangh en Joerie Jacobs, Moerbekenaar Tobias van Bladel en Wilrijkenaar Dirk Delahaye konden de voorgelegde puzzels oplossen in 11 minuten en 17,471 seconden. “Het was razend spannend”, zegt kapitein Nick. “We spelen erg vaak escape rooms, dus hebben enige ervaring. Toch wisten we helemaal niet wat te verwachten. Het zat erg slim in elkaar, met een focus op teamwork en logisch nadenken.” Volgens hem dankt het team de overwinning onder meer aan de vlotte communicatie. “We zijn het gewoon samen te werken en hebben in een aantal escape rooms een record staan. Er is er geen enkele kamer waar we nog niet zijn uitgeraakt, al zitten ook wij wel eens vast.” Keep Escaping moet in het voorjaar in Londen aan de slag in de unieke escape room Omni’s Escape. Het viertal mag zich verwachten aan een ultieme mixed reality escape room, speciaal ontwikkeld voor het kampioenschap. “We zijn erg benieuwd naar wat ons in Londen te wachten staat, want de finale escape room op de vorige Red Bull Escape Room Championship zag er een fantastische uitdaging uit. Laat maar komen! Als we ons goed voorbereiden, denk dat we echt een kans maken.” Wereldwijd nemen meer dan 9.000 mensen deel aan 66 qualifiers in 22 landen.