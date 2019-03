Vier voertuigen botsen in Nekkerspoelstraat Wannes Vansina

23 maart 2019

Vier voertuigen raakten vrijdag in de late namiddag betrokken bij een kop-staartaanrijding in de Nekkerspoelstraat. Een van de inzittenden raakte gewond, een 29-jarige vrouw. Het slachtoffer werd met lichte kwetsuren overgebracht naar het ziekenhuis. De Nekkerspoelstraat was ten gevolge van het ongeval een tijdlang afgesloten.