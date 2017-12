Vier verdachten van straatroven staan terecht 02u35 0

Vier mannen tussen 25 en 35 jaar uit Mechelen riskeren tot drie jaar effectief voor twee straatroven. Bij de slachtoffers werd telkens een gsm of portefeuille ontvreemd.





De feiten vonden plaats in de buurt van de Leuvensesteenweg en in de Kruidtuin. Niet lang na de feiten kon de politie twee verdachten inrekenen. Het ging om Aisa M. (28) uit Vilvoorde en Yassin B.H. (32) uit Mechelen. Die laatste was na de feiten thuis gekomen en begon amok te maken met zijn vrouw. Die verwittigde de politie en uit zowel haar verklaringen als uit verder onderzoek bleek de man betrokken te zijn bij de straatroven. Via camerabeelden kon men twee andere betrokken identificeren. Enkel B. H. ontkende alles. Tegen hem werd een effectieve celstraf van drie jaar gevorderd. Ook de 28-jarige uit Vilvoorde en een derde kompaan riskeren diezelfde straf. De vierde verdachte kijkt neer op twee jaar effectief. (TVDZM)