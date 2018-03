Vier ton zware toren weer op Sint-Janskerk 20 maart 2018

02u40 0 Mechelen De Sint-Janskerk in Mechelen beschikt weer over zijn vieringtoren. Met een imposante kraan werd het vier ton zware bouwsel terug op zijn oorspronkelijke plek zo'n 35 meter hoog gehesen. Het markeert het nakend einde van de restauratie. Op 1 april kan de kerk deels weer open.

De vieringtoren werd eind november op spectaculaire wijze naar beneden gehaald. Het verkeerde niet alleen in slechte staat, er werd ook een probleem met de stabiliteit vastgesteld. Zo waren grote stukken draagbalk helemaal weg ten gevolge van vochtaantasting. De draagstructuur werd intussen hersteld, het houtwerk van de toren aan de voet van de kerk gerestaureerd. "In de komende dagen worden de aansluitingen van de toren met het dak afgewerkt, de torenvloer met lood afgedekt en het geheel geschilderd. Nadien kunnen de stellingen die nu nog nodig zijn om de toren te bevestigen, afgebroken worden.





Einde maart zal de buitenzijde van de kerk opnieuw in zijn geheel te bewonderen zijn", geeft schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld) de stand van zaken.





Augustus alles klaar

Binnenin is er nog wel wat werk. Renotec restaureert er de muren, gewelven en vloeren, vernieuwt de elektrische installatie en verlichting en voert instandhoudingswerken uit aan het houten meubilair. Eind augustus moet alles klaar zijn. "Vanaf 1 april wordt de kerk deels opengesteld. Een deel van de viering, het hoogkoor en de Sacramentskapel zijn te bezoeken. De blikvanger - het triptiek van Pieter Paul Rubens - die maandenlang afgeschermd was om schade te voorkomen, is opnieuw zichtbaar. Net als een groot deel van de waardevolle schilderijen van de kerk. Nu in deze zone de restauratiewerken achter de rug zijn, is deze prachtige en uiterst rijkelijke kerk een must om te bezoeken", aldus de schepen.





De interieurrestauratie kost ongeveer 2 miljoen euro, waarvan de stad zo'n 300.000 euro investeert. Voor het openstellen van Sint-Jan en de andere historische kerken van Mechelen, is Torens aan de Dijle nog op zoek naar vrijwilligers.einde van de restauratie. (WVK)