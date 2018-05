Vier kinderen los op achterbank: vader krijgt pv 29 mei 2018

Een autobestuurder heeft van de politie in Mechelen een proces-verbaal gekregen. De man werd betrapt door enkele agenten terwijl hij aan het rijden was met op de achterbank vier kinderen.





Geen van hen droeg een veiligheidsgordel. De man zal binnenkort een boete in zijn brievenbus kunnen terugvinden.





(TVDZM)