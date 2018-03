Vier illegalen opgepakt bij controleactie 31 maart 2018

03u08 0

De lokale politiezone van Mechelen-Willebroek heeft een controle-actie uitgevoerd. In totaal werden 108 auto's en 147 personen gecontroleerd. 54 onder hen waren bij de politie gekend voor eerder gepleegde feiten. Tijdens de actie werden drie geseinde personen opgemerkt. "Zij stonden geseind in een gerechtelijk dossier en werden overgebracht naar het politiekantoor", aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Verder trof de politie ook nog vier illegalen aan. "Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken. Tot slot was er ook nog een persoon in overtreding met enkele opgelegde voorwaarden. Hij kreeg een proces-verbaal." (TVDZM)