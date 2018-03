Vier erfgoedlocaties gaan voor kwaliteitslabel 16 maart 2018

02u58 0

Vier Mechelse erfgoedlocaties nemen deel aan het begeleidingstraject 'Beleving in meetingslocaties in erfgoed' van Toerisme Vlaanderen: het Hof van Busleyden, de Heilige Geestkapel, de Predikherenkerk en het Congres-en erfgoedcentrum Lamot. Het zet hen op weg om te kunnen toetreden tot het nieuwe kwaliteitslabel 'special meeting venue'. "Door de beleving van ons erfgoed sterker naar voor te schuiven krijgt een meeting in Mechelen een bijzondere toegevoegde waarde", zegt schepen van Toerisme Björn Siffer (Groen). In totaal hadden 24 locaties zich kandidaat gesteld, waarvan er 15 (waaronder alle Mechelse) werden weerhouden. "We mogen fier zijn op deze erkenning." (WVK)