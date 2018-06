Vier cafés in een keer openbaar verkocht 21 juni 2018

Volgende week maandag vindt in café D'Hanekeef een openbare verkoop plaats van maar liefst vier horecazaken in een keer. Dat na het faillissement van de eigenaar. Het gaat om De Floeren Aap, De Borrel Babbel en Het Zottekot in het Nieuwwerk en Casa Tano in de Schoolstraat. Slechts een daarvan is momenteel nog open: het eerste. Volgens uitbater Ad Musters komt de verkoop niet als een verrassing. "Ik heb er goede hoop op. Ik wil zelf investeren. Andere zijn dan weer komen informeren of ik zou willen huren." Zekerheid heeft hij ook maandag nog niet, want vervolgens is nog dertig dagen een hoger bod mogelijk. Vooral voor Casa Tano en het aangrenzende pand in de Frederik de Merodestraat is de verkoop een goede zaak. Beide verkeren in een lamentabele staat. Beide staan leeg sinds een brand in 2008. (WVK)