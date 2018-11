VIDEO. Zo schattig! Zebraatje Tamu geboren in Planckendael Wannes Vansina

27 november 2018

09u55 0 Mechelen Goed nieuws voor het kweekprogramma van de bedreigde grévyzebra’s: in ZOO Planckendael werd een veulen geboren. De jonge merrie Luisa beviel er van een hengstje. Het kreeg de naam Tamu, wat lief betekent.

De geboorte dateert van 17 november maar werd pas vandaag bekendgemaakt. Papa is André, de zes jaar oude zebrahengst die vorig jaar van Salzburg overkwam naar Muizen. Hij heeft zich duidelijk naar behoren van zijn taak gekweten want ook die andere zeven jaar oude merrie Nele loopt rond met een bolle buik. “Planckendael start zo een nieuwe bloedlijn op in het stamboek”, meldt het dierenpark. In totaal wonen er in ZOO Planckendael nu zes grévyzebra’s op de Afrikaanse savanne naast de giraffen, met verder ook Fanny (26) en Asra (24).

2.800 zebra’s

In het wild is het dramatisch gesteld met de omstuimige zebrasoort. In Zuid-Ethiopië en Noord-Kenia zijn er nog ongeveer 2 800 grévyzebra’s over. In 30 jaar tijd is hun aantal met 80 procent verminderd. ZOO Planckendael steunt het Marwell Wildlife natuurbehoudsproject in Kenia. Met behulp van speciale halsbandzenders verzamelen ze daar gegevens over de verplaatsingen en het territorium van de zebra’s om zo een beheers- en natuurbehoudsplan op te stellen en de soort te behoeden voor uitsterven.