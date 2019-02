VIDEO. Twee politiewagens in brand gestoken in Mechelen Tim Van der Zeypen

20 februari 2019

08u45 0 Mechelen In Mechelen-Zuid zijn gisterenavond opnieuw auto’s uitgebrand. Het gaat om bestelwagens van de Lokale Politie Brussel. De politie gaat opnieuw uit van brandstichting.

Hulpdiensten moesten uitrukken naar de Mercedes-garage langs de Brusselsesteenweg. Op de parking stonden twee voertuigen in lichterlaaie. Het ging om bestelwagens van de lokale politiezone Brussel. De brandweer vatte de bluswerken aan en kreeg het vuur snel onder controle.

De brand ging gepaard met enkele ontploffingen. De voertuig brandden volledig uit. Naar verluidt stonden er op de parking zes voertuigen van de politie. Naast de twee uitgebrande wagens, raakte nog een derde beschadigd.

De politie van Mechelen-Willebroek is nu een onderzoek opgestart en gaat uit van kwaad opzet. Onder meer omdat de voertuigen op een afgesloten parking staan. Om tot bij de auto’s te geraken werd er een gat in een haag langs de Abeelstraat gemaakt. Het parket werd ingelicht en zal een branddeskundige en het labo ter plaatse sturen voor verder onderzoek. Of er een link is met eerdere autobranden in de buurt is nog niet bekend maar maakt wel deel uit van verder onderzoek.

Derde verdachte brand

Afgelopen weekend brandden ook al twee voertuigen uit. Eerst brandde in de nacht van zaterdag op zondag een bestelwagen van Fluvius volledig uit. Er werd toen eerst een autoruit ingeslagen, een jerrycan met benzine uitgegoten en vervolgens in brand gestoken. Een nacht later moesten de hulpdiensten opnieuw uitrukken naar Mechelen-Zuid. Op een parking in de Abeelstraat werd toen een lichte vrachtwagen van de stad Mechelen in brand gestoken. Een bestelwagen van Fluvius deelde toen ook al mee in de klappen.

Vergeldingsacties

Om die branden te onderzoeken werd er door het gerecht al een onderzoeksrechter gevorderd voor brandstichting. De dader of daders zijn voorlopig nog spoorloos. Over het motief van de brandstichter of brandstichters is ook nog niets bekend. In de buurt wordt gedacht dat het mogelijk om vergeldingsacties gaat nadat de politie een 35-jarige man uit de buurt neerschoot nadat die zijn vrouw, enkele klanten van een supermarkt en een fietsster te lijf ging met een mes.

Het gerecht wilde hier liever geen uitspraken over doen. “Het onderzoek is lopende en hiervoor is het nog veel te vroeg”, luidt het. In de buurt hopen ze in ieder geval dat de daders snel gevat worden. De ongerustheid is groot. “Het is hier elke dag iets”, zuchten buurtbewoners. “We voelen ons niet meer veilig. Nu zijn het auto’s maar waar eindigt dit.”