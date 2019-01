VIDEO Tin-Toekie is een mannetje Wannes Vansina

31 januari 2019

Zoo Planckendael deelde vandaag deze vertederende beelden naar aanleiding van het nieuws dat het geslacht bekend is van de babykoala die er vorig jaar geboren werd. De ‘joey’ is een mannetje en kreeg de naam Tin-Toekie. “Vorige week stak hij zijn achterste uit de buidel en toen hebben we twee balletjes gezien, dus we kunnen vrij zeker zijn”, zegt verzorger Laura-Lee. Tin-Toekie doet het goed en verlaat al regelmatig de buidel van zijn mama Alinga, maar volgens de verzorgster blijft het toch een kwestie van geluk om hem te spotten. Tin-Toekie is al de tweede liefdesbaby van Alinga en Maka, die in de zomer van 2017 in Planckendael arriveerde. Het dierenpark neemt deel aan het internationale kweekprogramma voor de koala, die bedreigd is in thuisland Australië door het verdwijnen van eucalyptusbossen.