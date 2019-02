VIDEO. Technopolis zoekt namen met chemisch element voor levende tabel van Mendelejev Wannes Vansina

08 februari 2019

13u25 5 Mechelen Technopolis in Mechelen is een zoektocht gestart naar mensen met een chemisch element in hun naam. Bedoeling is om op 2 maart een levende tabel van Mandelejev te creëren naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het systeem.

Op 6 maart 1869 presenteerde Dmitri Mendelejev zijn Periodiek Systeem der Elementen. Bijzonder aan zijn tabel was dat ze toeliet om het bestaan van elementen met bepaalde eigenschappen te voorspellen nog voor ze ontdekt waren. Het werd de maatstaaf in de chemiewereld.

Om de verjaardag te vieren, wil Technopolis een tabel samenstellen met 118 ‘levende’ elementen. Daarvoor zoekt het doe-centrum vrijwilligers in wiens naam een chemisch element verstopt zit.

Dan kan op verschillende manieren. Helium (He) vind je terug in de initialen van bijvoorbeeld Hans (Van der) Elewijt, maar ook simpelweg in de naam Henk. Een afkorting met slechts 1 letter moet dan weer overeenkomen met de eerste letter van je voornaam. Een Noor kan bijvoorbeeld het plekje innemen voor stikstof (N).

Dat Technopolis de zoektocht vandaag lanceert, is geen toeval. 8 februari (1834) is immers de geboortedag van Dmitri Mendelejev. Inschrijven kan via www.technopolis.be/levendetabel.

